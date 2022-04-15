В Киев ежедневно возвращается из эвакуации по 40-50 тысяч жителей. Из-за этого существенно осложняется движение на дорогах, поскольку они заняты фортификационными сооружениями и блокпостами, которые усложняют трафик. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона

"Каждый день возвращается много, мы видим это по очереди на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев", - заявил Поворозник и добавил, что проблем с продуктами и товарами первой необходимости в Киеве нет.

Напомним, по данным мэра Киева Виталия Кличко, две трети выехавших после начала войны киевлян уже вернулись домой. Сам Кличко при этом просит людей не возвращаться. По его словам, такова рекомендация военных.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.