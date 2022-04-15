В Белом доме после заявления президента США Джо Байдена о готовности лично поехать в Киев сообщили, что его поездка в Украину не планируется.

Об этом во время записи эпизода Pod Save America заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Bloomberg.

"Нет, мы не будем отправлять президента в Украину", – сказала Псаки.

Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос репортеров, готов ли он лично отправиться в Украину, где идет война. Журналист спросил Байдена, планирует ли тот отправить своих высокопоставленных чиновников в Украину, на что президент США ответил: "Мы сейчас принимаем это решение".

Тем временем война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.