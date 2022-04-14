Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос репортеров, готов ли он лично отправиться в Украину, где идет война. Об этом он сказал 14 апреля перед посадкой на президентский борт.

Его слова цитирует пресс-служба Белого дома.

Журналист спросил Байдена, планирует ли тот отправить своих высокопоставленных чиновников в Украину, на что президент США ответил: "Мы сейчас принимаем это решение".

На вопрос о том, кого он хотел бы отправить, Байден повернулся к репортеру и сказал: "Вы готовы поехать?" Журналист спросил: "А вы?" На что президент США ответил утвердительно.

Ранее "Страна" рассказывала, как Байден поинтересовался у журналистки, готова ли она поехать в Украину.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.