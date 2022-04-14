Президент США Джо Байден на вопрос журналистки, кто из высокопоставленных чиновников Белого дома может поехать в Киев, ответил вопросом: "Вы готовы поехать?"

Американский президент заявил о продолжении консультаций со своей командой по поводу необходимости отправить представителя в Украину. Такой шаг должен стать сигналом поддержки в войне против РФ.

"Мы обсуждаем это решение сейчас", – ответил Байден на вопрос репортера. На дополнительный вопрос, кого он отправит в Киев, президент повернулся к журналистке и сказал: "Вы готовы ехать?"

В Белом доме подтвердили обсуждение возможного визита американского высокопоставленного чиновника в Украину. В Вашингтоне рассматривают кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкена или шефа Пентагона Ллойда Остина.

Как писала "Страна", 13 апреля стало известно, что член палаты представителей США Виктория Спартц, родившаяся в Украине, призвала Государственный департамент отправить дипломатов обратно в Украину. Последние выехали из нашей страны накануне вторжения РФ.

Между тем сами американские дипломаты, по данным СМИ, не хотят возвращаться.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.