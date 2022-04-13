Член палаты представителей США Виктория Спартц, родившаяся в Украине, призвала Государственный департамент отправить дипломатов обратно в Украину. Хотя сами американские дипломаты, по данным СМИ, не хотят возвращаться.

О призыве Спартц сообщает CNN.

Спартц, республиканка из Индианы, 12 апреля направила госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором говорится, что Вашингтон должен рассмотреть вопрос о передислокации американских дипломатов во Львов на Западной Украине для обеспечения лучшей координации с Киевом. Спартц указала на действия Евросоюза, который вернул в Киев свой дипломатический корпус.

"Как крупнейшему поставщику военной и гуманитарной помощи Украине, Соединенным Штатам давно пора последовать примеру наших европейских союзников", - написала Спартц.

Однако, учитывая продолжающиеся боевые действия и опасения по поводу возобновления российской агрессии на востоке Украины, администрация Байдена пока не предпринимает шагов по открытию своего посольства в Украине в ближайшем будущем, несмотря на то, что другие страны начинают это делать. О такой позиции администрации рассказали два официальных лица США, знакомых с этим вопросом.

Напомним, в середине февраля посольство США эвакуировали из Киева во Львов.

После переезда Госдеп озвучил график работы сотрудников посольства США во Львове: днем в Украине, ночью в Польше.