Посольство Бельгии может скоро возобновить свою работу в Киеве. Об этом сообщила глава МИД страны Софи Вильмес в соцсетях.

"Вернувшись из Киева, Жозеп Боррель дал нам свой отзыв. Наша поддержка украинцев должна быть усилена, как с военной точки зрения, так и с точки зрения санкций. Наша поддержка также материализуется в связи с предстоящим открытием нашего посольства: мы работаем над этим", - написала она.

Напомним, Соединенные Штаты планируют возобновить работу своего посольства в Киеве.

Также мы писали о том, что турецкое посольство вернулось в Киев из Черновцов и возобновило работу.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.