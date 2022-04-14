Экс-президент США Дональд Трамп назвал события в Украине геноцидом. Ранее такое заявление сделал и действующий глава Штатов Джо Байден.

Об этом Трамп заявил в комментарии Fox News.

"То, что происходит на Украине, это геноцид. Люди никогда не видели ничего подобного!", - заявил Трамп.

Напомним, что США намерены признать происходящее в Украине геноцидом.

А вот у Франции другое мнение. Там Ле Пен вслед за Макроном отказалась называть действия РФ в Украине геноцидом.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.