В результате утренних обстрелов со стороны России в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько госпитализированы.

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко в эфире телемарафона.

"Не секрет, что позавчера или вчера один из российских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня с утра мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но вместе с тем были взрывы в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказал Кличко.

Также мэр еще раз призвал киевлян пока что не возвращаться в столицу.

"Сейчас очень большая дискуссия: возвращаться в Киев или не возвращаться, и многие киевляне обращаются ко мне, говорили, что мэр города через неделю скажет, можно или нет. Мы не можем запретить возвращаться, мы можем исключительно рекомендовать. Но рекомендуем мы, опираясь на рекомендации военных, у которых больше информации.", - сказал Кличко.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.