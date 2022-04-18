Утром в понедельник, 18 апреля, войска РФ нанесли по Львову пять прицельных ракетных ударов.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, на место уже выехали соответствующие службы, детали выясняются.

Напомним, утром в понедельник, 18 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В местной ОВА сообщили, что 60% ракет сбила ПВО.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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