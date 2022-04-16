Во Львове ко Дню города, который отмечают 7 мая, планируют переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей. Об этом сообщает мэр города Андрей Садовой.

С этой целью в городе решили создать специальную комиссию во главе с городским главой.

"Эта комиссия вместе с профессурой, с учеными анализируем все названия улиц, которые нам нужно корректировать. Но это нужно делать с умом. Потому что уже на некоторые варианты улиц есть 4-5 вариантов, как они должны называться", - рассказал он.

В то же время Садовой уточнил, что переименование устраивают традиционно ко Дню города.

"Если эта рабочая группа до мая закончит свою работу, и мы примем решение. Но не так, что через 5-10 лет снова нужно будет менять, а так чтобы оно было на следующие 100 лет. Поэтому уважаем закон", - добавил он.

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