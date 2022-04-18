В Лисичанске вечером в воскресенье, 18 апреля, обстреляли здание патрульной полиции, шесть правоохранителей попали в больницу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Вчера в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы",- написал Гайдай.

Также сегодня, 18 апреля, в Луганской области войска РФ нанесли удар по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, площадь пожара достигла 2400 кв. м. Также в регионе в результате обстрелов вспыхнули не менее 15 жилых домов.

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Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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