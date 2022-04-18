В Офисе президента Украины подтвердили сегодняшние удары оккупантов по Львову. Они пришлись на гражданскую инфраструктуру.

Об этом в своем Твиттере сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", - написал Подоляк.

Ранее мы также писали, что российские войска утром в понедельник, 18 апреля, нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Как выяснилось позже, ракетный удар по Днепропетровской области пришёлся на Синельниковский район - по инфраструктурному объекту. В результате обстрела пострадали два человека.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.