В результате прицельных ракетных ударов по Львову погибли шесть человек, еще восемь ранены. Среди пострадавших - один ребенок.

Об этом сообщает губернатор региона Максим Козицкий в своем Телеграм-канале.

"По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок. Данные уточняются", - написал Козицкий.

Ранее мы писали, что в Офисе президента Украины подтвердили сегодняшние удары оккупантов по Львову и сообщили, что пострадала гражданская инфраструктура.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.