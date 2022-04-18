В Украине, в понедельник, 18 апреля, не будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из-за непрекращающихся обстрелов со стороны противника.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

"Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.

Однако в нарушение международного гуманитарного права российские войска не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов", - заявила она.

Поэтому, добавила Верещук, из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры.

Напомним, вчера также в Украине не работали гуманитарные коридоры.

Также мы сообщали, что жителей Луганской области призвали срочно эвакуироваться на этой неделе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.