Сегодня в Украине не будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации
В воскресенье, 17 апреля, в Украине не откроются гуманитарные коридоры, поскольку не удалось достичь договоренности о прекращении огня с войсками РФ.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
"По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - написала она.
В то же время Верещук уточнила, что Украина требует от россиян открыть гуманитарные коридоры для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц. Особенно – женщин и детей.
"Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - добавила она.
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