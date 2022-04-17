В воскресенье, 17 апреля, в Украине не откроются гуманитарные коридоры, поскольку не удалось достичь договоренности о прекращении огня с войсками РФ.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - написала она.

В то же время Верещук уточнила, что Украина требует от россиян открыть гуманитарные коридоры для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц. Особенно – женщин и детей.

"Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - добавила она.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.