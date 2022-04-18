Число погибших в результате ракетного удара по Львову 18 апреля увеличилось до 7 человек. Войска РФ выпустили ракеты из Каспийского региона. Три из них попали по складам, которые не использовались, еще одна - по шиномонтажу.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Сегодня около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона", - сообщил Козицкий.

По его словам, три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры - складам, которые не использовались. Еще одна – по шиномонтажу.

"В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью", - рассказал Козицкий.

По его данным, по состоянию на 12:30 известно о 7 погибших, это первые погибшие в результате попадания по Львову.

"Также известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Данные относительно погибших и пострадавших могут изменяться", - сообщил губернатор.

Также он рассказал, что вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства.

Напомним, ранее депутат Львовского горсовета Андриан Гутник рассказал, что удар по Львову нанесли управляемыми ракетами, изначально направленными на Ивано-Франковскую область.

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