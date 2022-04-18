Управляемые российские ракеты, попавшие сегодня по гражданской инфраструктуре Львова, были направлены на Ивано-Франковскую область, но в последний момент изменили направление.

Об этом в эфире телемарафона заявил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник.

"Все работает, все под контролем. Полностью стабилизировано движение транспорта, некоторые направления транспорта изменены. Никакой проблематики на железнодорожном вокзале нет, он работает в обычном режиме. Когда начались взрывы в районе Львова, было приостановлено движение поездов. Сейчас воздушная тревога уже отменена, поезда начали двигаться ко Львову. Над городом еще есть остатки дыма. Есть информация, что визуально на блок-постах видели, как ракеты летели в одном направлении, в сторону соседней Ивано-Франковской области, а потом повернули. То есть это были управляемые ракеты. Воздушная тревога предупреждала, что ракеты летят в сторону западной Украины, но они были направлены на Ивано-Франковск и в последний момент были повернуты в направлении Львова", - сообщил Гутник.

Ранее мы писали, что в результате ракетных ударов по Львову было ранено 11 человек, еще 6 человек погибли. Одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.