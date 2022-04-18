Российские ракеты попали в район ж/д объектов во Львове. "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов
Российские ракеты, выпущенные утром 18 апреля по Львову, упали рядом с железнодорожными объектами.
Об этом сообщает глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
По его словам, пострадавших среди железнодорожников и пассажиров нет.
Пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram-канале сообщает о задержке поездов после ракетного удара по Львову.
"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлена по окончании сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено", - говорится в сообщении.
Напомним, войска РФ нанесли по Львову несколько прицельных ракетных ударов утром 18 апреля.
Также сообщалось, что недавно российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
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