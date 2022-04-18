Движение поездов по Львову возобновлено, однако поезда курсируют с задержкой. Фото: УЗ

Российские ракеты, выпущенные утром 18 апреля по Львову, упали рядом с железнодорожными объектами.

Об этом сообщает глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, пострадавших среди железнодорожников и пассажиров нет.

Пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram-канале сообщает о задержке поездов после ракетного удара по Львову. 

"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлена по окончании сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено", - говорится в сообщении.

После ударов по Львову Укрзализныця задерживает поезда

После ударов по Львову Укрзализныця задерживает поезда

После ударов по Львову Укрзализныця задерживает поезда

Напомним, войска РФ нанесли по Львову несколько прицельных ракетных ударов утром 18 апреля.

Также сообщалось, что недавно российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

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