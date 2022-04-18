Российские ракеты, выпущенные утром 18 апреля по Львову, упали рядом с железнодорожными объектами.

Об этом сообщает глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, пострадавших среди железнодорожников и пассажиров нет.

Пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram-канале сообщает о задержке поездов после ракетного удара по Львову.

"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлена по окончании сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ нанесли по Львову несколько прицельных ракетных ударов утром 18 апреля.

Также сообщалось, что недавно российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.