США продлили возможность для украинцев, чья виза истекла, получить право оставаться и работать в стране. Однако украинские мигранты на мексиканской границе не смогут поучаствовать в программе.

Об этом сообщает The New York Times.

Речь о программе временной защиты TPS. Украинцы, которые находятся в Штатах, могут подавать заявку на участие в программе. Речь о примерно 60 тысячах украинцев. Заявки от них начинают принимать во вторник, то есть сегодня.

При этом в США признают, что легальный канал для украинских мигрантов, бегущих от войны, пока не создан, хотя Байден обещал начать принимать жителей Украины еще в конце марта.

Более того, украинцы, которые сейчас ждут права на въезд у мексиканской границы, участия в программе TPS принять не смогут.

"Граждане Украины, которые в настоящее время находятся за пределами США, не имеют права на участие в программе и не получат права, переехав в США в ближайшие недели. Вместо этого украинцам рекомендуется обращаться за визой или другим законным путем в консульство США за границей", - сообщает Служба гражданства и иммиграции США.

Напомним, в США каждый день попадают 100 украинских беженцев, еще сотни стоят на американо-мексиканской границе.

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