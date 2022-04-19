Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, будет ли Россия использовать против Украины ядерное оружие.

Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.

"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений", - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее мы писали, что Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару со стороны России.

Между тем, сообщалось, украинская и западные разведки не видят признаков подготовки России к ядерному удару.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.