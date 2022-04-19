Лавров ответил на вопрос, будет ли РФ использовать ядерное оружие против Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, будет ли Россия использовать против Украины ядерное оружие.
Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.
"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений", - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее мы писали, что Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару со стороны России.
Между тем, сообщалось, украинская и западные разведки не видят признаков подготовки России к ядерному удару.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.
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