В ООН предупредили, что ядерная война регионального масштаба может привести к голоду 2 млрд человек
Международная Организация Объединенных Наций (ООН) напомнила о последствиях ядерной войны, которая повлияет на климат. В результате упадет урожайность или поля будут заражены радиацией.
Сообщение появилось в Twitter-аккаунте ООН.
"Даже ограниченная ядерная война регионального масштаба спровоцирует значительную дезорганизацию климата, которая вызовет порожденный ядерным оружием голод, которым будет охвачено более 2 млрд человек. Медики и сотрудники оперативных служб не смогут работать в загрязненных районах", - сказано в сообщении.
О голоде в контексте войны в Украине ООН говорит уже давно. После падения экспорта пшеницы и кукурузы из Украины и России в мире разразился продовольственный кризис.
Владимир Зеленский недавно заявил в интервью украинским СМИ, что Россия может применить в Украине ядерное оружие.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.
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