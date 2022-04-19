Международная Организация Объединенных Наций (ООН) напомнила о последствиях ядерной войны, которая повлияет на климат. В результате упадет урожайность или поля будут заражены радиацией.

Сообщение появилось в Twitter-аккаунте ООН.

"Даже ограниченная ядерная война регионального масштаба спровоцирует значительную дезорганизацию климата, которая вызовет порожденный ядерным оружием голод, которым будет охвачено более 2 млрд человек. Медики и сотрудники оперативных служб не смогут работать в загрязненных районах", - сказано в сообщении.

О голоде в контексте войны в Украине ООН говорит уже давно. После падения экспорта пшеницы и кукурузы из Украины и России в мире разразился продовольственный кризис.

Владимир Зеленский недавно заявил в интервью украинским СМИ, что Россия может применить в Украине ядерное оружие.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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