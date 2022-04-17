Из-за войны в Украине существенно снизился или прекратился экспорт зерна из Украины и России в страны Африки и Ближнего востока. Это может привести к неизбежному голоду в этих странах.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

В целом, как пишет издание, по оценке экспертов, Украина и Россия производят около 12% высококалорийных продуктов питания, потребляемых во всем мире. Если поставки этой продукции частично или полностью прекратятся, то такие импортеры зерна из Украины и из РФ, как Ливан, Египет, Ливия и Йемен, могут столкнуться с серьезной угрозой продовольственной безопасности, включая массовый голод.

В публикации приводится мнение исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

"Правда состоит в том, что мы уже расходуем продовольственные запасы, накопленные для голодающих, чтобы спасти голодающих", - приводит слова Бизли Der Spiegel.

Ранее мы рассказывали, что министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Украине нужно больше оружия, иначе Запад столкнется с проблемой голода.

Кроме того, по данным ООН, из-за войны в Украине голод угрожает 1,7 миллиарда человек, треть из которых уже живут в нищете.