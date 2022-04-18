США собираются разместить в Великобритании свое ядерное оружие. В запросе администрации Байдена на оборонный бюджет на 2023 год Британия была добавлена в список стран, где Вашингтон инвестирует в инфраструктуру в местах хранения "специального оружия".

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на документы оборонного бюджета США на 2023 год.

В запросе администрации Байдена Великобритания числится в перечне стран наряду с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией - всеми государствами, на территории которых США хранят оружие.

Первым об этой статье бюджета сообщил директор проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. По его словам, британский объект, который модернизируют под американское оружие, - это авиабаза США Лейкенхит в 100 км к северо-востоку от Лондона.

США вывели свои боеприпасы B61 из Лейкенхита в 2008 году, что ознаменовало конец более чем полувекового пребывания американского ядерного арсенала в Великобритании. На момент вывода гравитационные бомбы считались устаревшими, а также возлагались большие надежды на разоружение ядерных держав.

Сейчас же в рамках плана наращивания вооружений в США водородная бомба B61 получила новую жизнь и новую систему наведения, превратившись в вариант B61-12, который должен быть запущен в серийное производство в мае.

В бюджетном запросе на 2023 год говорится, что НАТО "завершает 13-летнюю программу инвестиций в инфраструктуру на сумму 384 млн долларов на складах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Великобритании и Турции для модернизации мер безопасности, систем связи и объектов".

В 1990-х годах на базе Лейкенхит было 33 подземных хранилища, в которых хранилось 110 бомб B61. С момента их вывода хранилища были законсервированы. Кристенсен считает, что хранилища модернизируют, чтобы при необходимости там можно было хранить новые бомбы B61-12.

Администрация Байдена старалась не предпринимать никаких действий, которые могли бы рассматриваться как эскалация в ядерной сфере, в ответ на заявление Путина о том, что через несколько дней после вторжения в Украину он приведет российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Так, США отменили запланированные испытания своих межконтинентальных баллистических ракет.

По этой причине Кристенсен сомневается в том, что у Байдена планируют увеличить ядерный арсенал США в Европе. Когда новые бомбы B61-12 будут доставлены, они заменят уже имеющиеся старые модели.

Минобороны Великобритании не прокомментировало модернизацию, о которой идет речь в бюджете США. Один британский чиновник сказал: "Мы ничего не будем сообщать по этому поводу, поскольку это касается хранения ядерного оружия".

Между тем новость появилась через четыре месяца после прибытия в Лейкенхит первого американского боевого самолета нового поколения, способного нести ядерное оружие, F-35A Lightning II.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил, что модернизация британских складов знаменует "первый признак того, что США и НАТО готовятся к затяжному и, возможно, усиленному противостоянию с путинской Россией".

"Администрация должна внести некоторую ясность в отношении военной необходимости и целей возможного возвращения ядерного оружия в Великобританию", - добавил Кимбалл.

Тем временем в Европе все чаще говорят о возможности ядерных ударов. Ранее "Страна" приводила призыв Зеленского к странам мира быть готовыми к российскому удару по Украине ядерным оружием.

Также мы сообщали, что Дания закупит два миллиона таблеток йода на случай ядерной катастрофы.