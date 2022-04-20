Администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 800 млн долларов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

Помощь будет включать больше артиллерии и десятки тысяч снарядов, "которые, вероятно, будут иметь решающее значение для предстоящей битвы на Донбассе".

Ранее США, Великобритания и Канада пообещали прислать Украине тяжелую артиллерию.

Тем временем до Украины начинает частями доходить первая партия военной помощи от США на 800 млн долл. А в ближайшие сутки США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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