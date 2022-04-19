Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить в Украину больше артиллерии.

Об этом сообщает Reuters.

По прибытии в Портсмут журналисты на взлетной полосе спросили Байдена, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии, на что он ответил "да".

Великобритания и Канада вслед за США также предоставят Украине тяжелую артиллерию.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания увеличит объемы помощи Украине и предоставит ей артиллерийские системы в ситуации, когда "конфликт находится в очень опасной стадии". Об этом сообщает ВВС.

Выступая в Палате общин после видеозвонка с западными союзниками, британский премьер отметил, что "крайне важно, чтобы мы не позволили Путину набрать силу" на востоке Украины.

"Поэтому мы наращиваем поставки той военной техники, которая сейчас особенно нужна украинцам", – сказал Джонсон, добавив, что война превратилась в "артиллерийский конфликт".

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна отправит в Украину тяжелую артиллерию.

Ранее стало известно, что США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением в ближайшие сутки. А за последние три дня прилетели уже пять самолетов с вооружением из нового пакета военной помощи на общую сумму на $800 млн.

Однако канцлер Германии Шольц заявил, что НАТО не должен участвовать в боевых действиях в Украине.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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