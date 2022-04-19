После переговоров президента США Джо Байдена с лидерами Германии, Франции, Британии и других союзников по НАТО, состоявшихся 19 апреля, канцлер ФРГ сделал ряд важных заявлений. Так, Олаф Шольц сказал, что альянс не должен участвовать в боевых действиях в Украине - и это позиция всего Запада.

Также Шольц коснулся темы эмбарго на поставки газа из России. По его словам, для многих стран оно непреодолимо, а для Германии станет серьезным вызовом.

Канцлер сообщил, что ФРГ и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено Киеву. А после получения одобрения поставки будут "немедленно оплачены" Берлином. Однако Шольц признал, что при этом возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки обеспечит военно-промышленный комплекс Германии.

То есть это оружие еще надо будет произвести, на что могут уйти недели или месяцы.

"Нельзя допустить победы России в Украине. Навязанный мир, каким его видит Путин, неприемлем", - сказал Шольц.

Кроме того, он добавил, что "Большая семерка" может предоставить Украине финансовую поддержку в размере 50 миллиардов евро.

Как писала "Страна", на днях министр юстиции Германии Марко Бушманн, ссылаясь на международное право, заявил, что предоставление Украине тяжелого оружия не сделает ФРГ стороной войны.

Также мы приводили слова министра по вопросам сельского хозяйства Германии Джема Оздемира, сказавшего, что Украине нужно больше оружия, иначе Запад столкнется с проблемой голода.