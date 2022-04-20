Подготовка к наступлению России, самолеты и артиллерия для Украины. Главные заявления Пентагона
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил на брифинге по ситуации в Украине.
Он заявил, что нынешняя активизации обстрелов на Донбассе - это только подготовка к широкомасштабному наступлению России.
Главные заявления:
- Россия производит в среднем по 30 пусков ракет в сутки. И об истощении их арсенала речи не идет. То же касается самолетов и вертолетов.
- Нынешнее наступление России под Изюмом и в районе Донецка - только подготовка к более крупномасштабным действиям. Переброска войск в Украину продолжается, за минувшие сутки ввели две новых батальонно-тактических группы.
- Удары по Мариуполю наносятся "агрессивно". Полное взятие города позволит создать сухопутный коридор в Крым.
- Как мы уже рассказывали, в ближайшие сутки США направят к украинским границам еще семь самолетов с оружием. На минувших выходных прилетело пять бортов. При этом в Пентагоне допустили, что Украине могут передавать вооружения с истекающим сроком годности, но просроченных в поставках не будет.
- Украина уже получила самолеты из других стран, а также запчасти для самолетов от союзников США.
- Ядерная угроза со стороны России отслеживается в штатном режиме и признаков опасности применения оружия массового поражения нет.
Ранее СМИ сообщили, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине с артиллерией на этой неделе.
Великобритания и Канада также вместе с США пообещали прислать Украине тяжелую артиллерию.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.
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