Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил на брифинге по ситуации в Украине.

Он заявил, что нынешняя активизации обстрелов на Донбассе - это только подготовка к широкомасштабному наступлению России.

Главные заявления:

Россия производит в среднем по 30 пусков ракет в сутки. И об истощении их арсенала речи не идет. То же касается самолетов и вертолетов. Нынешнее наступление России под Изюмом и в районе Донецка - только подготовка к более крупномасштабным действиям. Переброска войск в Украину продолжается, за минувшие сутки ввели две новых батальонно-тактических группы. Удары по Мариуполю наносятся "агрессивно". Полное взятие города позволит создать сухопутный коридор в Крым. Как мы уже рассказывали, в ближайшие сутки США направят к украинским границам еще семь самолетов с оружием. На минувших выходных прилетело пять бортов. При этом в Пентагоне допустили, что Украине могут передавать вооружения с истекающим сроком годности, но просроченных в поставках не будет. Украина уже получила самолеты из других стран, а также запчасти для самолетов от союзников США. Ядерная угроза со стороны России отслеживается в штатном режиме и признаков опасности применения оружия массового поражения нет.

Ранее СМИ сообщили, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине с артиллерией на этой неделе.

Великобритания и Канада также вместе с США пообещали прислать Украине тяжелую артиллерию.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.