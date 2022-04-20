В Министерстве обороны США заявила, что отслеживают ядерную угрозу со стороны Российской Федерации и не видят причин сейчас менять статус готовности ядерных сил Вашингтона.

Об этом заявил на брифинге 19 апреля спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин проведет отдельные двусторонние встречи со своими польскими и чешскими коллегами в среду и четверг на этой неделе. Украина будет в центре внимания обеих встреч.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, будет ли Россия использовать против Украины ядерное оружие.

"На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений", - заявил Лавров.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская и западные разведки не видят признаков подготовки России к ядерному удару.

"Ядерное оружие - это так называемый последний козырь Российской Федерации. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки", - заявил спикер Минобороны Украины.

Несмотря на это Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару со стороны России.