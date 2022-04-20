Россияне могут начать массовые обстрелы путей сообщения, чтобы затруднить поставки западного оружия в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя американского министерства обороны.

По словам чиновника, российские силы нечасто наносили удары по движущимся целям, таким как колонны техники или железнодорожные составы, но они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в страну доставляются оружие и припасы.

"Даже если русским удастся нанести удар по этим маршрутам, они не смогут полностью остановить поставки. Просто их слишком много", - считает собеседник CNN.

Напомним, США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением в ближайшие сутки.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" рассказывала о самых важных событиях вчерашнего дня, 19 апреля.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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