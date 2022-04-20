Фон переговорного процесса между Россией и Украиной в связи с убийствами в Буче, ракетным ударом по Краматорску и бомбежками Мариуполя изменился.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью "Радио НВ"

"Рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - заявил Подоляк.

По его словам, сейчас россияне сосредоточены на Донбассе, а затем столкновения перенесутся на харьковское направление.

"Сегодня ключевое - это Донбасс и россияне уже заявили, что они начинают вторую фазу. Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум - через пять дней. Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении, а потом уже будем понимать, куда кто из нас идет", - сказал Подоляк.

Напомним, в Кремле заявили, что динамика переговоров с Киевом "оставляет желать лучшего".

Также сообщалось, что глава МИД Украины считает, что война будет окончена на поле боя, а не за столом переговоров.