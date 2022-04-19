Бывший президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к переговорам. Об этом сообщает The Hill.

"Не имеет смысла, что Россия и Украина не садятся и не вырабатывают какое-то соглашение. Если они не сделают этого в ближайшее время, не останется ничего, кроме смерти, разрушения и бойни", - сказал Трамп.

По его словам, это война, "которой никогда не должно было случиться, но она случилась".

"Решение никогда не может быть таким хорошим, каким оно было до начала стрельбы, но решение есть, и его нужно найти сейчас, а не потом, когда все умрут", - заявил Трамп.

Напомним Дональд Трамп назвал события в Украине геноцидом. Ранее такое заявление сделал и действующий глава Штатов Джо Байден.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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