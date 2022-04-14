Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, Турция оценивает продолжающиеся переговоры Москвы и Киева "без достаточного оптимизма или пессимизма", продолжая прилагать усилия для организации встречи между президентами двух стран.

Напомним, в конце марта Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры Украины и России и предложил организовать встречу с Путиным. Украина поприветствовала предложение Турции.

Вместе с тем, сообщалось, что в Турции не видят признаков прорыва в переговорах Москвы и Киева в ближайшее время.

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