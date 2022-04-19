По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса, прекращения огня в Украине не предвидится.

Однако оно может наступить в ближайшие недели в зависимости от того, как будут продолжаться война и продолжающиеся мирные переговоры.

Об этом Гриффитс сказал 18 апреля в своем выступлении перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Прекращение огня… сейчас его нет на горизонте, но оно может появиться через пару недель или немного позже", - спрогнозировал Гриффитс.

Он добавил, что планирует отправиться в Турцию в конце текущей недели, чтобы встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и определить, как ООН может помочь поддержать миротворческий процесс и переговорный процесс между Украиной и Россией. Он сообщил, что был действительно впечатлен той ролью, какую Турция играет в конфликте, назвав страну "важным аспектом" ситуации.

"Нам нужно очень внимательно следить за переговорами, отсюда и поездка в Турцию на этой неделе", - сказал Гриффитс.

Гриффитс также выразил надежду на то, что Турция сможет принять у себя "гуманитарную контактную группу", через которую можно будет обсудить переговоры о гуманитарной помощи. Он сказал, что украинские официальные лица уже согласились на это и надеются, что российские официальные лица тоже согласятся.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.