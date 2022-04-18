Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, достаточно пессимистично прокомментировал ход переговоров России с Украиной.

Об этом Песков заявил, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленого о возможном отказе от переговоров с Москвой.

"К сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется и, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается".

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что если РФ уничтожит украинских защитников в Мариуполе, это поставит точку на переговорах Киева и Москвы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.