Миллиардер Роман Абрамович отправился в Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Об этом пишет журнал Fortune.

Сообщается, что Абрамович встретился с украинскими представителями, чтобы обсудить пути возобновления переговоров.

Российский миллиардер, имеющий давние связи с президентом Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника с тех пор, как в конце февраля началась война.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев, как и украинский переговорщик Михаил Подоляк.

Напомним, по данным Financial Times, Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах РФ с Украиной.

Также "Страна" сообщала, что кроме Абрамовича ход переговоров между Украиной и Россией обеспечивают еще несколько теневых фигур.

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