Абрамович приехал в Киев и обсудил с украинской делегацией пути возобновления переговоров с РФ - СМИ
Миллиардер Роман Абрамович отправился в Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.
Об этом пишет журнал Fortune.
Сообщается, что Абрамович встретился с украинскими представителями, чтобы обсудить пути возобновления переговоров.
Российский миллиардер, имеющий давние связи с президентом Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника с тех пор, как в конце февраля началась война.
Представитель Абрамовича отказался от комментариев, как и украинский переговорщик Михаил Подоляк.
Напомним, по данным Financial Times, Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах РФ с Украиной.
Также "Страна" сообщала, что кроме Абрамовича ход переговоров между Украиной и Россией обеспечивают еще несколько теневых фигур.
Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.