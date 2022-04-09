Кроме Романа Абрамовича, ход переговоров между Украиной и Россией обеспечивает еще несколько теневых фигур.

Об этом рассказал в эфире "Радио НВ" экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Абрамович может общаться с Путиным, может общаться с нами, поскольку он является медиатором... Он пытается сводить позиции и передавать под столом какие-то сигналы, поскольку публичная сторона - это даже не верхушка айсберга, это свет, который от нее отражается. Поэтому функция Абрамовича достаточно важна и я уверен, что кроме него есть еще непубличные фигуры, которые это делают. Даже если бы я знал, 100% мы не будем говорить о них в эфире, поскольку это может помешать переговорному процессу", - говорит Климкин.

Ранее глава МИД России Лавров заявил о нарастающих проблемах в переговорах Украины и России. Так, в новом украинском варианте соглашения "отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь".

Также мы писали, что по словам Подоляка, эмоциональный фон переговоров между Украиной и Россией после событий в Буче изменился. При этом украинская и российская делегации продолжают общаться беспрерывно.