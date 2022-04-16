Президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ рассказал, какие требования у России на переговорах с Украиной.

Зеленский заявил, что этим требованиям оппонирует даже не столько Киев, сколько его западные партнеры.

Основное условие РФ - это "решение всех вопросов в одном договоре", в том числе по гарантиям безопасности.

"Но все не совсем видят себя за одним столом с РФ... Гарантии безопасности для Украины это для них один вопрос, а договоренности с Россией - другой", - сказал президент Украины.

"Исходя из слов Зеленского, позиция Запада - два отдельных договора. В первом западные страны дают Украине военные гарантии. Во втором Киев и Москва договариваются об условиях мира.

Понятно, что в этом случае гарантии будут направлены против РФ без права у нее блокирующего голоса. То есть это будет вариант "НАТО в миниатюре". На что в Москве, конечно, не согласятся", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Зеленский рассказал о двух документах, из которых может состоять мирный договор с РФ.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил о необходимости нескольких встреч с Путиным и назвал условие, при котором в них нет смысла.

Также "Страна" сообщала, что в Кремле заявили об отсутствии результатов переговоров с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.