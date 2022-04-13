Остров Джерси, который находится под юрисдикцией Великобритании, заморозили активы олигарха и участника украинско-российских переговоров Романа Абрамовича более чем на 7 миллиардов долларов. Такое решение приняли власти налоговой гавани острова, а постановление вынес Королевский суд Джерси.

Об этом сообщает Bloomberg.

В индексе миллиардеров Bloomberg указано, что Абрамович владеет состоянием в 13,9 миллиардов долларов. Таким образом на острове оказались заблокированы более половины его счетов. Также известно, что местная полиция выдала ордер на обыск в помещениях, которые предположительно связаны с деятельностью подконтрольных российскому бизнесмену компаний.

Согласно прошлогодним данным британцев, зарегистрированная на Джерси компания Camberley International Investments Ltd предоставила кредит в размере 1,4 миллиарда долларов холдинговой компании Абрамовича "Челси", однако он не был погашен.

Остров Джерси является частью Нормандских островов и расположен недалеко от Франции. Он славится фирмами, предоставляющими финансовые услуги, поэтому привлекает богатых людей.

Ранее "Страна" писала, что из-за западных санкций Абрамовичу приходится занимать деньги у друзей. Однако те боятся давать ему взаймы.

Также мы сообщали, что кроме Абрамовича ход переговоров между Украиной и Россией обеспечивают еще несколько теневых фигур.