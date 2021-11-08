Новый министр обороны Алексей Резников, которого назначили на должность 4 ноября, уже давно окопался в высших эшелонах власти. До этого он работал в команде Ющенко, затем был замом мэра Киева Виталия Кличко. В команду Зеленского попал благодаря знакомству с главой президентской администрации Андреем Ермаком.

"Страна" уже вкратце рассказывала, что официально известно о новых министрах Зеленского. Теперь более пристально изучим, какие "скелеты в шкафу" прячет новый министр обороны.

Британские офшоры вице-премьера

До назначения министром обороны Алексей Резников с 4 марта 2020 года занимал должность вице премьер - министра по вопросам оккупированных территорий. Будучи в статусе вице-премьера, Алексей Резников в мае 2020 года дважды задекларировал покупку долей в офшорной компании Life earth LLC с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО). За две доли по 33% уставного фонда этой компании чиновник заплатил по 133 тыс. грн:

Источник: public.nazk.gov.ua

Источник: public.nazk.gov.ua

Доли в уставном капитале британского офшора были куплены у двух людей - Андрея Мирошниченко и Владимира Ващенко. Они являются учредителями туристической компании "Весь свет".

Еще третью частью офшорной компании Life earth Алексей Резников владел с момента ее регистрации в 2011 году. За время владения долей в британском офшоре он побывал депутатом и секретарем Киевского городского совета, заместителем мера Виталия Кличко и даже стал вице-премьер-министром. Затем, будучи уже в статусе вице-премьера, он выкупил доли своих соучредителей и стал полноправным владельцем компании.

Офшор Life earth, владельцем которого в 2020 году стал Алексей Резников, в свою очередь, еще с сентября 2019 года владел 100 % акций офшора Flings Advisors с регистрацией тоже на БВО.

То есть, приобретя доли Life earth, Алексей Резников стал полным владельцем сразу двух офшоров - непосредственно компанией Life earth, и через нее - Flings Advisors. Этот факт он отразил в декларации за 2020 год:

Источник: public.nazk.gov.ua

Британские Виргинские острова (БВО) - заморская территория Великобритании, которая состоит из нескольких небольших островов на северо-востоке Карибского моря.

Это популярная офшорная юрисдикция. Преимущество компаний из БВО состоит в том, что власти не разглашают без решения суда имена владельцев и директоров компаний. А налоги на доход компаний и их владельцев на БВО отсутствуют. Достаточно заплатить пошлину при регистрации, а затем ежегодно платить от 350 до 1000 долларов США.

Население островов менее 31 тысяч человек. Однако там зарегистрировано более 400 тысяч активных компаний, это около 40 % офшорных компаний в мире. Они владеют активами по всему миру на сумму около 1,5 триллиона долларов.

Расследование Panama Papers показало, что каждая вторая компания, обнаруженная в файлах Mossack Fonseca - юридической фирмы, ставшей причиной скандала, - была зарегистрирована на БВО:

Источник: icij.org

Проблема в том, что недавно мировыми СМИ была опубликована новая огромная утечка документов о владельцах офшорных компаний, получившая название Pandora Papers. Из-за нее вспыхнул скандал с офшорами Владимира Зеленского.

Журналисты раскопали, что до избрания президентом Зеленский вместе с соратниками из "Квартала" активно пользовался услугами офшорных компаний. Журналисты смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы окружения Зеленского получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Также через сеть связанных с Зеленским офшоров двое его соратников, Сергей Шефир и Андрей Яковлев, стали собственниками элитной недвижимости в Лондоне стоимостью в миллионы долларов.

Таким образом, новый министр обороны Алексей Резников в офшорных операциях пошел намного дальше своего шефа. Если Владимир Зеленский после избрания президентом формально отказался от своих офшоров, то Алексей Резников, наоборот, начал скупать офшоры, уже будучи вице-премьером.

Для каких целей новому министру нужны офшорные компании, остается догадываться. Отказываться от своих британских офшоров новый министр обороны, похоже, не собирается.

Фото: facebook.com / alex.reznikoff

Миллион долларов для дочки

Внимание "Страны" привлекла еще одна финансовая операция нового министра. Речь идет о выдаче займа в размере 1 100 000 долларов Анастасии Штейнгауз. Это дочка Алексея Резникова от первого брака. Впервые этот заем был отражен в декларации за 2019 год:

Однако затем информация поменялась: в декларации за 2020 год Алексей Резников указал, что выдал заем не в 2019 году, а 6 марта 2020 года, через два дня после назначения вице-премьер-министром:

Это противоречие может означать, что заем выдавался дважды. Но тогда возникает вопрос об источнике происхождения средств. Ведь по состоянию на конец 2019 года у Алексея Резникова, согласно его же декларации, имелось на счетах в банках всего 435 тыс. долл и чуть меньше 250 тыс. грн. А зарплата в адвокатском объединении "Астерс" в 2020 году, до начала работы вице-премьером, составила неполные 10 млн грн. Этого никак не хватает для выдачи займа на сумму 1,1 млн долл, которую Резников якобы вручил своей дочери 6 марта 2020 года.

Анастасия Штейнгауз (Резникова). Источник: facebook.com/anastasiya.reznikova

Анастасия Штейнгауз с мая 2019 года работает на должности управляющего директора телеканала ICTV. До этого она работала более 10 лет на разных должностях на этом же телеканале.

Интересно, что в августе 2020 года Резников женился на ведущей утреннего шоу на том же телеканале ICTV Юлии Зорий после трехлетнего романа. Новая жена министра по возрасту - ровесница его дочки:

Алексей Резников с новой женой Юлией Зорий. Источник: facebook.com /alex.reznikoff

Скандальный зять-застройщик

О муже дочери нового министра обороны почти ничего не известно. Однако "Страна" выяснила, что его зовут Дмитрий Штейнгауз, и он владелец девелоперской корпорации, которая ведет масштабную застройку в Броварах под Киевом.

Анастасия Штейнгауз вышла замуж в 2013 году. Об этом сам Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook.

Ее супруг Дмитрий Штейнгауз на своей странице в Facebook сообщает, что является СЕО (генеральным директором) строительной компании 2С Construction Synergy. Последняя доступная публикация на его странице в соцсети относится к 2012 году:

Источник: facebook.com/dmitry.shteyngauz

Компания 2С Construction Synergy известна постройкой жилого комплекса "L-квартал" в Киеве. Это район Шулявки, на перекрестке ул. Василенко и бульвара В.Гавела (бывш. Лепсе). Комплекс состоит из четырех 25-этажных жилых домов и одного офисного здания:

Источник: krysha.ua

Еще один, более масштабный (и скандальный) проект Дмитрия Штейнгауза - жилищный комплекс "Скандия" в Броварах под Киевом. Здесь под застройку выделен участок общей площадью более 80 гектаров.

Комплекс должен состоять из 65 домов с собственной инфраструктурой. Дома строятся поочередно. Первый дом комплекса был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Сейчас в эксплуатацию введены три дома.

Сведения о причастности Дмитрия Штейнгауза к данной застройке появились еще в 2016 году в интернет-издании "Трибуна-Бровары". Журналисты опубликовали репортаж с заседания земельной комиссии горсовета Броваров, где была озвучена информация, что Дмитрий Штейнгауз является одним из двух бенефициаров застройки. Застройка тогда велась через ООО "Просперитатис":

Источник: brovary.net.ua

Выделение земли, разработка проекта и начало самой застройки сопровождались конфликтами и скандалами. В это время Алексей Резников, тесть бенефициара стройки, работал замом мэра Киева Виталия Кличко.

К примеру, на одном из форумов инвесторов имеется множество сообщений, что застройщик не выполняет свои обязательств и постоянно срывает сроки ввода в эксплуатацию построенных домов. В мае 2018 года один из покупателей квартир с ником "Злой инвестор" сообщил, что его договор со стороны застройщика подписал "какой-то Д.А.Штейнгауз":

Источник: forum.domik.ua

В конце 2017 года Дмитрий Штейнгауз перестал быть бенефициаром ООО "Просперитатис". Бизнес по постройке ЖК "Скандия" был реструктурирован.

Примерно с того же времени головной компанией проекта стал инвестфонд "Фрея", где зять нового министра обороны стал главой наблюдательного совета и владельцем 100 % акций.

Затем инвестфонд "Фрея" стал владельцем 100 % ООО "КК "Аквасервис". Этому ООО, в свою очередь, на 100 % принадлежит нынешний основной застройщик ЖК "Скандия" - ООО "Гудфор-ливинг".

От имени последней фирмы сейчас ведутся продажи квартир. А ее учредитель ООО "КК "Аквасервис", согласно решению исполкома Броварского горсовета от 23 июня 2021 года, поставляет коммунальные услуги по водоснабжению и канализации в трех домах ЖК "Скандия", которые введены в эксплуатацию:

Источник: brovary-rada.gov.ua

Таким образом, у Дмитрия Штейнгауза, зятя Алексея Резникова, бизнес по постройке многоквартирных домов в Броварах теперь дополнен бизнесом по обслуживанию уже построенных домов.

Дмитрий Штейнгауз. Фото: indposhiv.ua

Рецидивист и наркоман

В последней декларации Алексея Резникова за 2020 год внезапно появилась квартира, которой новый министр обороны владеет с 2002 года, но раньше почему-то в декларациях ее не указывал. Речь идет о квартире в Киеве площадью 72,9 кв м, где чиновник владеет одной третьей частью. Еще две третьи принадлежат Константину Юрьевичу Резникову. Судя по ФИО, это брат нового министра обороны:

Сведений о брате Алексея Резникова Константине в публичном пространстве нет. Однако "Страна" выяснила, что человек с такими ФИО - неоднократно судимый рецидивист.

Первый срок Константин Резников получил за хранение наркотиков в 2008 году по ст.309 ч.1 УК Украины.

Затем Константин Резников дважды получал приговоры по ст.289 ч.2 УК Украниы за угон автомобиля. Первый приговор по этой статье был в 2011 году, второй в 2014 году, когда Константин Резников, разбив стекло, угнал со стоянки в Киеве автомобиль и пытался его продать. Данные факты приведены в приговоре Дарницкого райсуда Киева, по которому преступник был осужден на 6,5 лет:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Отсидел Константин Резников свой срок не полностью, выйдя на волю в декабре 2019 года. И уже в апреле 2020 года снова попался, теперь уже на вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, за что суд его оштрафовал на 10 тыс грн.

Впрочем, на данный момент нет точных сведений, что осужденный Константин Резников и брат нового министра обороны одно и то же лицо.

От Ющенко - к Зеленскому через Кличко

На политическом небосклоне звезда Алексея Резникова взошла в 2004 году. Тогда он был адвокатом будущего президента Виктора Ющенко. После второго тура президентских выборов, на которых победителем был объявлен Виктор Янукович, Ющенко подал иск в Верховный суд, требуя пересчета голосов. Тогда был в разгаре первый "оранжевый" майдан, на котором протестующие требовали признать победу Виктора Ющенко на президентских выборах.

Судьи Верховного суда тогда приняли спорное с юридической точки зрения решение, отменив результаты второго тура выборов и назначив переголосование (так называемый "третий тур"), на котором победителем был объявлен Виктор Ющенко. Интересы Ющенко, в числе прочих адвокатов, тогда защищал Алексей Резников.

Затем Алексей Резников в 2008 году прошел в киевский горсовет, пройдя в депутаты по списку блока Николая Катеринчука, соратника Ющенко по "оранжевому" майдану. Тогда депутатская карьера Резникова не задалась: сразу после избрания почти вся фракция блока Катеринчука перебежала на сторону мэра Леонида Черновецкого. В знак протеста Алексей Резников перестал посещать заседания Киевсовета.

В конце "нулевых" СМИ обвиняли фирму Резникова Magisters в том, что она практически монополизировали юридическое обслуживание "Нафтогаза Украины" без положенных тендерных процедур. В 2009 году фирма вела газовое дело "Нафтогаза" против "РосУкрЭнерго", которое было проиграно. В итоге арбитражный суд в Стокгольме обязал "Нафтогаз" возвратить 11 млрд куб. м газа компании RosUkrEnergo.

На выборах в 2014 году Алексей Резников снова был избран в Киевский горсовет, где стал секретарем горсовета и заместителем мэра Виталия Кличко. На должности зама Кличко Резников пробыл до сентября 2018 года.

Виталий Кличко и Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

В 2019 году благодаря знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком Резников влился в команду "Слуг народа". Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Позднее он стал первым заместителем главы украинской делегации. Будучи членом ТКГ, Резников заявлял, что Минские соглашения надо пересматривать.

4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Резникова вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. А чуть позднее его ввели в состав СНБО.

"Онкологическая опухоль Донбасса"

Каких-либо результатов в области реинтеграции неконтролируемых территорий Алексей Резников не добился. Наоборот, способствовал разжиганию розни своими резкими высказываниями.

Например, в ноябре 2020 года в эфире принадлежащему Петру Порошенко "5 каналу" Алексей Резников сравнил Донбасс с "онкологической опухолью" и назвал его "больными ментально территориями". Об этом сообщала "Страна".

В интервью Янине Соколовой Резников заявил буквально следующее: "Нам главное не взять его обратно, как онкологическую опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма".

Алексей Резников во время интервью Янине Соколовой. Скриншот из видео

Тогда пассаж о "ментально больных" территориях Донбасса прозвучал так, как будто власть в Украине не менялась, а президентом является Петр Порошенко. Напомним, что при предыдущем президенте заявления о "генетической" неправильности жителей Юго-Востока Украины звучали на уровне министров. К примеру, об этом говорил министр культуры Евгений Нищук.

Отметим, что эпитет, который применил Резников, относят обычно к психически больным людям. Видимо, таковыми чиновник считает жителей неподконтрольных территорий, которые собрался реинтегрировать.

Высказывание министра вызвало возмущенную реакцию в соцсетях. Позже в украинской делегации ТКГ заявили, что это высказывание является частной позицией Резникова.