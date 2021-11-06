Зеленский вывел Резникова из состава трехсторонней контактной группы. Его обязанности будет исполнять Костин
Президент Владимир Зеленский вывел нового министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Еще до появления соответствующего указа на сайте президента Резников успел сообщить о своем выходе из ТКГ.
Что касается указа, то он опубликован на странице вечером 5 ноября под номером 568/2021.
"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе А. Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - сказано в тексте.
Также в документе значится, что исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в ТКГ временно возлагаются на Андрея Костина - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.
Кроме того, на сайте президента появился указ №569/2021 об изменении состава СНБО. В нем говорится следующее:
- ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко и Резникова;
- вывести из состава СНБО Алексея Любченко, Андрея Тарана и Олега Уруского.
Напомним, Верховная Рада назначила Резникова министром обороны вместо Тарана 4 ноября.
"Страна" рассказывала, как Резникова поздравляли с этим назначением.