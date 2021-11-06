Президент Владимир Зеленский вывел нового министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Еще до появления соответствующего указа на сайте президента Резников успел сообщить о своем выходе из ТКГ.

Что касается указа, то он опубликован на странице вечером 5 ноября под номером 568/2021.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе А. Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - сказано в тексте.

Также в документе значится, что исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в ТКГ временно возлагаются на Андрея Костина - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Кроме того, на сайте президента появился указ №569/2021 об изменении состава СНБО. В нем говорится следующее:

ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко и Резникова;

вывести из состава СНБО Алексея Любченко, Андрея Тарана и Олега Уруского.

Напомним, Верховная Рада назначила Резникова министром обороны вместо Тарана 4 ноября.

"Страна" рассказывала, как Резникова поздравляли с этим назначением.