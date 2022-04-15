Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал уничтожение националистических батальонов в Украине первостепенной задачей России.

"Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", - заявил он.



Кроме этого, по словам Пескова, в Кремле не сомневаются, что все задачи "специальной операции" в Украине будут выполнены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью британскому новостному телеканалу Sky News. В нем ключевой темой стала война в Украине: сроки ее завершения, цели в ней РФ и потери российской стороны. В нем он заявил о высоких потерях российской армии в ходе вторжения в Украину, что вызвало сильный резонанс в РФ.

Позже Песков "уточнил" этот комментарий, заявив, что говоря о потерях, опирался на "последние обнародованные данные Минобороны РФ", и именно эти данные он считает значительными.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.