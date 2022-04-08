Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил свое заявление о высоких потерях российской армии в ходе вторжения в Украину, которое вызвало сильный резонанс в РФ.

Об этом пишет ТАСС в Telegram-канале.

Напомним, вчера он заявил, что Россия понесла значительные потери и добавил, что "это огромная трагедия для нас".

Сегодня Песков "уточнил" этот комментарий, заявив, что говоря о потерях, опирался на "последние обнародованные данные Минобороны РФ", и именно эти данные он считает значительными.

"Конечно, на эту цифру и опиралось (заявление). Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра", - заявил он.

Напомним, что, согласно последнему опубликованному Минобороны РФ сообщению о потерях (за 25 марта), погибшими считались 1 351 военных РФ, а 3 825 получили ранения.

Мы также приводили сводку Генштаба ВСУ, в которой говорится, что за 44 дня войны в Украине, по предварительным данным, погибли 19 тысяч российских военных.

Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

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Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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