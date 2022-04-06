Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не исключил возможности разрыва дипломатических отношений со странами Запада в случае продолжения практики высылки российских дипломатов.

Его слова приводит РИА Новости.

"Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов - это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос о том, есть ли возможность разрыва дипломатических отношений РФ с Францией и другими странами.

В то же время он выразил уверенность, что необходимо сохранить дипломатические отношения, особенно в нынешних условиях.

Напомним, за последние дни после трагедии в Буче многие европейские страны выслали сотни российских дипломатов. В списке таких стран значатся Франция, Германия, Литва, Италия, Швеция и Дания.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.