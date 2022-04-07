Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью британскому новостному телеканалу Sky News. В нем ключевой темой стала война в Украине: сроки ее завершения, цели в ней РФ и потери российской стороны.

Что касается сроков завершения "спецоперации", то Песков выразил надежду, что она продлится недолго.

"Надеемся, что спецоперация в Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров", - сказал спикер Кремля.

Также он упомянул Мариуполь, за который больше месяца идут жесточайшие бои. По его словам, Москва надеется, что Мариуполь будет "освобожден от националистических батальонов" в ближайшее время.

Также Песков признал большие потери в ВС России.

"Россия понесла значительные потери, это огромная трагедия для нас", - сказал он.

Между тем в США не так оптимистичны по поводу сроков окончания войны. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли дал прогноз, согласно которому война в Украине будет долгой и изматывающей.

А до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины только набирает обороты и может продлиться еще долго - возможно, годы.