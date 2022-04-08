98% жителей нашей страны идентифицируют себя как граждане Украины. При этом одним народом украинцев и россиян не считает 91% опрошенных социологами человек. Больше половины украинцев не верят, что восстановление дружеских отношений с россиянами вообще возможно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Социологи 6 апреля опросили 1 200 респондентов 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выяснилось, что 91% украинцев не считает, что россияне и украинцы один народ. При этом в июле прошлого года с тезисом об "одном народе" не согласны были лишь 56% украинцев.

Кроме того, сейчас 80% украинцев чувствуют гордость за государство (в августе-2021 этот показатель составлял 34%). При этом с прошлого лета с 37% до 32% уменьшился процент тех, кто испытывает, думая об Украине, грусть.



Также социологи выяснили, что 98% опрошенных самоидентифицируют себя как граждане Украины (в июне-2021 – 75%). Вдвое выросло число идентифицирующих себя европейцами (с 27% до 57%). Втрое снизилось число идентифицирующих себя советскими людьми (с 21 до 7%).

При этом 64%, то есть почти две трети украинцев считают, что восстановление дружеских отношений с россиянами вообще невозможно (в прошлом месяце - 42%). 22% допускают, что это возможно только через 20-30 лет.

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