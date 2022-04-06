Почти две трети граждан Казахстана не верят в российское вторжение в их страну - опрос
Практически две трети жителей Казахстана (65%) убеждены, что российское вторжение в республику, по украинской аналогии, невозможно. Четверть казахстанцев допускают возможность военной агрессии со стороны России.
Об этом свидетельствует опрос бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope.
Во вторжение не верят в большей степени женщины (58%), русскоязычные респонденты (72%) и в меньшей степени казахскоязычные (39%).
Как отмечается, 61% тех, кто допускают вероятность агрессии со стороны России – это в большей степени мужчины.
"Примечательно, что однозначно допускают такую вероятность 38% казахскоязычных респондентов и в значительно меньшей степени русскоязычные респонденты (9%)", - говорится в сообщении.
"70% респондентов не смущают ни санкции, ни сам конфликт. Они уверены: несмотря ни на что Россия – главный стратегический партнер Казахстана. Лишь 10% опрошенных отрицательно оценивают сотрудничество с северным соседом и считают, что нужно выходить из всех интеграционных союзов с Россией. Из возможных экономических последствий войны в Украине для Казахстана наиболее явными участники опроса видят инфляцию (42%), а 15% даже уверены, что никаких особых последствий не будет. 10% считают, что Казахстану как партнеру России могут грозить вторичные экономические санкции", - уточнили организаторы опроса.
Ранее мы писали, что президент Казахстана Токаев обсудил с Путиным ситуацию в Украине и переговоры Киева с Москвой.
Напомним, Казахстан заявил, что не станет путем обхода санкций для России и будет использовать слово "война".