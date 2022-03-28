В Казахстане разгорелся скандал после того, как радиоведущая "Европа плюс Казахстан" пригрозила оппонентам в соцсети позвать на помощь "дядю Вову", намекая на президента РФ Владимира Путина. В результате девушка лишилась работы.

Ведущая Любовь Панова, отвечая на комментарий в соцсетях, призвала президента РФ Владимира Путина прийти "на помощь" в Казахстан.

"Мы дома, а будете **здеть много, дядю Вову на помощь позовем, лучше рот свой ядовитый и нацпатовский не разевайте! Понаехали тут", - написала она.

Поддерживающий ее комментатор призвал оппонентов "ехать обратно в аулы, из которых вылезли".

Сначала на странице радиостанции появилось сообщение, что позиция Пановой "не имеет ничего общего с политикой радиостанции", позже там заявили, что решили ее уволить.

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