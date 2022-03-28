У США пока нет доказательств, что Россия меняет свою стратегию по Украине и хочет ограничить зону своего контроля Донбассом.

Об этом в интервью CNN заявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

Напомним, что на переговорах между Украиной и РФ вопрос Крыма и Донбасса остается ключевым.

Ранее Москва заявляла, что ее силы сосредоточатся на действиях против донбасских группировок ВСУ. Но не исключали также и других направлений атаки - за пределами Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали, что США в проводимой ими политике не преследуют цель сменить власть в России.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".