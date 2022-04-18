ООН снова откроет свой офис в Киеве и предлагает создать гуманитарную контактную группу для координации и решения гуманитарных вопросов с Российской Федерацией.

Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"В частности, я предложил обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители Российской Федерации и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", - сказал он.

Гриффитс отправится на этой неделе в Турцию, где обсудит ситуацию на Украине с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", - отметил Гриффитс.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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