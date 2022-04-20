Россия продолжает наращивать силы на восточной границе Украины, а на Донбассе усиливаются боевые действия, так как российские войска пытаются прорвать оборону нашей страны.

Об этом сообщает британская разведка, ее отчет опубликован в Twitter Минобороны Великобритании.

По информации разведки Британии, активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой после вывода войск РФ из Киевской области, однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории страны сохраняется.

"Российские атаки на города по всей Украине показывают намерение РФ попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны", - говорится в отчете разведки.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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